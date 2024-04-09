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13:29, 9 апреля 2024Экономика

Жители российского региона пожаловались на желто-голубые остановки

Жители Калужской области раскритиковали желто-голубые автобусные остановки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители Калужской области раскритиковали в социальных сетях автобусные остановки, выкрашенные в желто-голубые цвета. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Подъем».

На непатриотичные павильоны пожаловался житель Боровского района. В пресс-службе областного министерства транспорта журналисту издания рассказали, что официальных обращений им не поступало, однако критику в соцсетях видели. Его представитель добавил, что в ведомстве не вели учет того, сколько остановок в регионе выкрашены в такие цвета. «В плановом режиме в весенне-летний период подрядной организацией проводится обновление остановочных павильонов. В частности, и этот павильон в течение недели будет перекрашен», — заверили в минтрансе Калужской области.

Ранее в марте бейсджампера, прыгнувшего с небоскреба в «Москва-Сити», задержали за похожий на флаг Украины парашют.

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      Полина Кислицына
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