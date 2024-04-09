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17:20, 9 апреля 2024Россия

Жителям российского города рассказали о правилах создания запаса и хранения воды

Эксперт по выживанию Халилов: человеку необходимо пять литров воды в день

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Для полноценного и комфортного проживания человеку необходимо пять литров воды в день. О правилах создания запаса и хранения воды в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал эксперт по безопасности и выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов.

Жителям Кургана, которых ранее призвали запастись водой на месяц, следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, добавил эксперт. «В связи с новой информацией по уровню паводка имеется риск затопления водозаборных сооружений в Кургане», — сказал он.

Оптимально в день должно уходить не менее пяти литров воды: на питье, готовку еды и минимальные гигиенические процедуры. В месяц на эти нужды необходимо около 150 литров воды. Хранить ее можно в пятилитровых или больших 20-литровых бутылках.

«Люди, в зависимости от того, где они находятся, должны решить это прежде всего для себя. Надеяться исключительно на власти и на службы спасения не стоит. Первая ответственность за жизнь ложится на главу семьи. И мужчины должны об этом подумать и все это спланировать», — отметил Халилов.

Ранее жителей более 60 населенных пунктов России призвали эвакуироваться из-за паводка.

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      Маргарита Миронова
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