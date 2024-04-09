Жителей десятков населенных пунктов России призвали эвакуироваться из-за паводка

Жителей 60 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться

Жителей нескольких десятков населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться из-за угрозы подтопления и затопления. Об этом сообщается в Telegram-канале «Курганская область официально».

По сообщению властей региона России, в список МЧС вошли уже более 60 населенных пунктов.

«Если вы нашли свой населенный пункт, микрорайон в этом списке и еще не эвакуировались, сделайте это в ближайшее время. Позаботьтесь о детях, пожилых и маломобильных родственниках, не оставляйте животных», — обратились власти к населению Курганской области.

Отмечается, что в список опасных районов вошла и сама столица региона, Курган.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля инициативная группа жителей Орска пришла к губернатору региона Денису Паслеру.