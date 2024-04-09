Знаменитый советский мим стал жертвой мошенников

Знаменитый советский мим Кирюшкин отдал 168 тысяч рублей мошенникам

Знаменитый советский мим и танцор Олег Кирюшкин стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

76-летний артист нашел предложение о заработке в интернете. Работа заключалась в бронировании отелей онлайн. От пенсионера требовалось переводить указанную сумму по номеру телефона, а зачем получать обратно деньги с процентами. Кирюшкин проверил указанную схему и получил средства.

Позднее танцору поступило сразу несколько заказов, в общей сложности он перевел 168 тысяч рублей на разные телефонные номера. Затем его попросили забронировать отель на сумму 220 тысяч рублей. У Кирюшкина отсутствовала необходимая сумма, и он обратился к «менеджеру», попросив заодно вернуть деньги за предыдущие бронирования. Артисту заявили, что он не выполнил задание, так что вернуть средства невозможно.

Олег Кирюшкин — выпусник ГИТИСа, лауреат Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине, лауреат 1-й премии на V Всероссийском Конкурсе артистов эстрады, заслуженный артист Якутии. Самый известный номер артиста — «Встреча», исполненный совместно с женой Натальей Кирюшкиной.

Ранее жертвой мошенников стал российский актер Павел Деревянко.