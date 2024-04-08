Baza: актер Павел Деревянко перевел 300 тысяч рублей мошенникам

Российский актер Павел Деревянко стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Аферист связался с артистом в мессенджере Telegram от имени его знакомого. Мошенник попросил у Деревянко в долг 300 тысяч рублей. Актер перевел указанную сумму со своей банковской карты.

В тот же день злоумышленник снова написал актеру и попросил в долг 250 тысяч рублей. После этого Деревянко понял, что стал жертвой мошенников. Он попросил банк заблокировать перевод и написал заявление в полицию.

Ранее Деревянко обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. В полицию обратился предприниматель, вложившийся в криптокомпанию актера. Сам Деревянко рассказал, что в свою очередь стал жертвой своих партнеров по криптокомпании и теперь планирует разбираться с ними в судебном порядке.