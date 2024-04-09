Звезда «Уральских пельменей» раскрыл закулисье проекта

Ярица: роли в «Уральских пельменях» распределяются в ходе написания номеров

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Максим Ярица рассказал, что они с коллегами распределяют роли в ходе создания номеров. Закулисье проекта он раскрыл в интервью Андрею Пределину, доступном на YouTube.

Ярица отметил, что роли в «Уральских пельменях» распределяются в процессе написания номеров. «Мы прикинули, кому какую роль сразу же, и даем ее», — объяснил он.

Звезда «Уральских пельменей» добавил, что во время репетиций коллектив оценивает, справится ли артист с выделенной ему ролью. «Редко бывает, что в процессе исполнения ты чувствуешь, что [участник коллектива] не тянет», — сказал Ярица.

Ранее актер «Уральских пельменей» Александр Попов также рассказал об изнанке проекта. Он отметил, что вместе с артистами над номерами работает группа авторов.

До этого популярный юморист Василий Шакулин, работавший в авторской группе экс-участника «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского, раскрыл подробности их сотрудничества. Он заявил, что во время презентации подготовленных номеров актеры шоу резко критикуют выступления друг друга.