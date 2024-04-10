Американская компания начнет превращать метан в удобрения

Стартап Windfall Bio привлек $28 млн на проект по переработке метана

Американский стартап Windfall Bio привлек 28 миллионов долларов для развития проекта по превращению метана в удобрения. Об этом сообщает ESGtoday.

Метан выделяется при производстве топлива, добыче угля, работе транспорта, в сельском хозяйстве и на мусорных свалках. Этот газ влияет на глобальное потепление больше, чем углекислый, из-за своих сильных согревающих свойств.

Для переработки опасного газа Windfall Bio использует метанотрофные бактерии. Они обитают в почве и способны «питаться» метаном и азотом, синтезируя их в удобрения. Разработка компании поможет сократить вредное воздействие на окружающую среду в сельском хозяйстве, в нефтеперерабатывающей отрасли, сфере переработки отходов и других областях. Кроме того, благодаря использованию альтернативного способа добычи удобрений фермерские хозяйства смогут повысить прибыльность.

Соучредитель и генеральный директор Windfall Bio Джош Сильверман назвал борьбу с выбросами метана важным шагом к ограничению глобального потепления. Он также обратил внимание на возможность переработки этого газа для его использования в различных сферах.

Ранее американский стартап Terragia Biofuel привлек шесть миллионов долларов для создания биотоплива из целлюлозы. Это поможет обеспечить зеленым топливом авиаотрасль, а также другие сферы, трудно поддающиеся электрификации.