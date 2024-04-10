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23:25, 10 апреля 2024Мир

Американские военные начали жаловаться на отсутствие денег из-за Украины

Вормут: к концу мая силы США в Европе окажутся без денег
Кристин Вормут

Кристин Вормут. Фото: Samuel Corum - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Если Конгресс не согласует пакет помощи Украине, то к концу мая силы США в Европе окажутся без денег, заявила министр армии США Кристин Уормут. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не будет денег, чтобы развернутые в Европе силы продолжали миссии, не будет денег на транспортировку, чтобы передислоцировать их, отправить новые, мы не сможем поддерживать свое участие в учениях», — сказала Уормут на слушаниях в Палате представителей.

Ранее 10 апреля помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Вашингтон должен продолжать выделять деньги Киеву, чтобы окупить вложенные за два года средства.

Пакет помощи Украины, который находится на рассмотрении Конгресса с прошлой осени, предполагает выделение средств на обучение украинских военных, а также на расширение присутствия США в зоне ответственности европейского командования.

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      Марина Совина
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