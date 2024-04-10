Пентагон назвал причину необходимости США предоставить помощь Украине

Пентагон: США должны предоставить помощь Украине в ближайшие месяцы

Причину необходимости США предоставить помощь Украине в ближайшие месяцы назвала помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Уолландер, если помощь США Украине в скором времени не будет предоставлена, то последние два года инвестиций в будущее страны не окупятся.

Ранее в США конгрессмены потребовали от Белого дома отчета о помощи Украине. Они заявили, что им не хватает информации о расходах правительства Соединенных Штатов, связанных с Украиной. Также конгрессмены потребовали внести в отчетность по Украине еще 900 миллионов долларов, направленные на помощь ВСУ.