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21:23, 10 апреля 2024Мир

Американский сенатор обвинил Киев в покупке зарубежных вилл за счет США

Сенатор Табервилл: украинцы тратят помощь США на покупку недвижимости за рубежом

Фото: Jim Bourg / Reuters

Чиновники из Киева используют финансовую помощь США, чтобы покупать недвижимость за рубежом. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в разговоре с Newsmax.

Он отметил, что Вашингтон думает о том, чтобы дать Украине еще больше денег, «которые будут потрачены впустую». Сенатор обвинил украинских чиновников в том, что они купили так много вилл по всему миру, «что им некуда их больше девать». Табервилл призвал задуматься о собственной стране.

Ранее Томми Табервилл заявил, что США тратят на Украину 80 тысяч долларов в секунду, что непозволительно много.

До этого генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что конгрессмены Палаты представителей США должны преодолеть межпартийные разногласия и согласовать помощь Украине.

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      Марина Совина
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