Американский сенатор обвинил Киев в покупке зарубежных вилл за счет США
Чиновники из Киева используют финансовую помощь США, чтобы покупать недвижимость за рубежом. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в разговоре с Newsmax.
Он отметил, что Вашингтон думает о том, чтобы дать Украине еще больше денег, «которые будут потрачены впустую». Сенатор обвинил украинских чиновников в том, что они купили так много вилл по всему миру, «что им некуда их больше девать». Табервилл призвал задуматься о собственной стране.
Ранее Томми Табервилл заявил, что США тратят на Украину 80 тысяч долларов в секунду, что непозволительно много.
До этого генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что конгрессмены Палаты представителей США должны преодолеть межпартийные разногласия и согласовать помощь Украине.