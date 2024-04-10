Сенатор Табервилл: украинцы тратят помощь США на покупку недвижимости за рубежом

Чиновники из Киева используют финансовую помощь США, чтобы покупать недвижимость за рубежом. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в разговоре с Newsmax.

Он отметил, что Вашингтон думает о том, чтобы дать Украине еще больше денег, «которые будут потрачены впустую». Сенатор обвинил украинских чиновников в том, что они купили так много вилл по всему миру, «что им некуда их больше девать». Табервилл призвал задуматься о собственной стране.

Ранее Томми Табервилл заявил, что США тратят на Украину 80 тысяч долларов в секунду, что непозволительно много.

До этого генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что конгрессмены Палаты представителей США должны преодолеть межпартийные разногласия и согласовать помощь Украине.