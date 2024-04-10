Армения оценила готовность начать делимитацию границ с Тавушской области

Пашинян: Ереван не против начать делимитацию границ с сел в Тавушской области

Армения не против приступить к делимитации границ в районе четырех сел Тавушской области. Готовность к такому шагу оценил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахской области Азербайджана», — сказал он.

18 марта Пашинян побывал в селах Тавушской области и рассказал их жителям о необходимости возвращения территорий Азербайджану. Сообщается, что жители приняли премьера холодно и недружелюбно.

В апреле политолог Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор до конца текущего года. По его словам, площадкой для заключения мира может стать Конференция ООН по изменению климата. Она будет проходить в Баку в ноябре.