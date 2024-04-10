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20:38, 10 апреля 2024Мир

Байден объявил о создании новой системы ПРО

Байден: США создадут архитектуру системы ПРО совместно с Японией и Австралией
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США создадут архитектуру новой системы противоракетной обороны (ПРО) совместно с Японией и Австралией. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters

Байден выступил с заявлением в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой. Он назвал решение самым мощным укреплением военного сотрудничества с Японией за всю историю.

«Впервые Япония, США и Австралия создадут сеть архитектуры по противоракетной обороне», — заявил американский лидер. Он подчеркнул, что США и Япония примут усилия по модернизации инфраструктуры и координации штабной деятельности. По словам Байдена, это направлено на улучшение планирования и взаимодействия между армиями обеих стран.

Ранее издание Politico сообщило о планах Байдена расширить военный блок AUKUS с участием Великобритании и Австралии за счет принятия в него Японии и Канады до президентских выборов. По его мнению, возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа может вызвать «суматоху».

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      Юрий Леонов
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