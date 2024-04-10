Байден рассказал о возможности поговорить в любое время с Си Цзиньпином

Байден: договорились с Си Цзиньпином обсудить проблемы в любое время

Президент США Джо Байден рассказал о договоренности с председателем КНР Си Цзиньпином обсудить проблемы во взаимоотношениях между странами в любое удобное время. Об этом сообщает Reuters.

Байден выступил с заявлением в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой. Он рассказал, что стороны также обсудили отношения обеих стран с Китаем.

Американский лидер рассказал, что между ним и Си Цзиньпином существует личная договоренность обсуждать проблемы в двусторонних отношениях. По его словам, Вашингтон работает над укреплением коммуникации с Пекином. В свою очередь, Кисида добавил, что стороны согласились в необходимости поддерживать диалог с КНР.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) КНР Мао Нин заявила, что Китай не ограничит сотрудничество с Россией на фоне нападок США. Она ответила на высказывания главы Министерства финансов США Джаннет Йеллен, заявившей, что китайские бизнесмены столкнутся с последствиями за сотрудничество с Россией