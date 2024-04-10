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10:34, 10 апреля 2024Мир

Байден захотел самостоятельно закрыть американскую границу

Reuters: администрация Байдена изучает вопрос закрытия границы США с Мексикой

Фото: Cheney Orr / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация изучает вопрос наличия у лидера страны полномочий для самостоятельного закрытия южной границы с Мексикой для мигрантов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы проверяем, обладаю ли я такими полномочиями», — отметил Байден, добавив, что «нет никакой гарантии» наличия у него такой возможности.

По словам американского лидера, он решил пойти на такие меры в связи с провалом в Конгрессе США двухпартийного закона, который позволил бы ему принимать решения по южной границе. Байден решил рассмотреть возможность сделать это без одобрения конгрессменов.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США стали страной третьего мира из-за отсутствия безопасной границы, а Байден является худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

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      Лина Пивоварова
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