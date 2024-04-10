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17:45, 10 апреля 2024Мир

Британский политик назвал условие завершения конфликта на Украине

Галлоуэй: конфликт на Украине не закончится, пока Россия не защитит Донбасс
СюжетНаселение России:

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Глава Партии рабочих Великобритании, член британского парламента Джордж Галлоуэй назвал условие, при котором, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Он указал на продолжающиеся обстрелы гражданского населения Донбасса со стороны Украины. По мнению политика, конфликт не завершится, пока Россия не отодвинет орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «настолько далеко, что они не смогут обстреливать этнически русское население Украины».

Галлоуэй также утверждает, что украинские власти совершают преступления против населения востока страны.

В прошлом году этот политик также предполагал, что конфликт на Украине закончится лишь при полной победе России и смене политического режима в Киеве, в противном случае территория Украины обречена на дальнейшие вооруженные конфликты.

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      Антон Похиляк
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