Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:08, 23 июля 2023Мир

В Британии высказались об условиях окончания конфликта на Украине

Британский политик Галлоуэй: конфликт на Украине закончится лишь при полной победе России

Фото: РИА Новости

Конфликт на Украине закончится лишь при полной победе России и смене политического режима в Киеве, в противном случае территория Украины обречена на дальнейшие вооруженные конфликты. Такое мнение высказал британский политик и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.

«Я не верю, что [президент России] Владимир Путин остановит [выполнение] военние операции до полного достижения ее целей. Эта война продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты стратегическая победа и смена режима в Киеве», — высказался он.

Галлоуэй добавил, что действующие киевские власти сделают невозможным любые значимые мирные переговоры с Россией.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что Польша планирует начать операцию против Белоруссии на фоне неминуемого поражения Украины. По его словам, таким образом Варшава планирует втянуть НАТО в конфликт. «Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает. Все как раз наоборот: Россия сокрушает Украину. А Польша в порыве отчаяния пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения НАТО», — резюмировал он.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о связанном с конфликтом на Украине предсказании Никсона

    Стало известно о готовящемся переходе Захаряна в «Лацио»

    Стало известно о смерти исполнителя песни «Наша служба и опасна и трудна»

    «Зенит» купил защитника сборной Сербии

    В Британии высказались об условиях окончания конфликта на Украине

    В НАТО не захотели использовать слово «членство» в отношении Украины на саммите

    Убивший 11-летнего школьника подросток рассказал свою версию случившегося

    Россиянам рассказали о способах снизить риск изъятия ценностей в Европе

    «Душиловка» на пляжах Анапы попала на видео и возмутила россиян

    В России оценили помощь НАТО Украине в разблокировке зернового коридора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости