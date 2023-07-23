Британский политик Галлоуэй: конфликт на Украине закончится лишь при полной победе России

Конфликт на Украине закончится лишь при полной победе России и смене политического режима в Киеве, в противном случае территория Украины обречена на дальнейшие вооруженные конфликты. Такое мнение высказал британский политик и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.

«Я не верю, что [президент России] Владимир Путин остановит [выполнение] военние операции до полного достижения ее целей. Эта война продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты стратегическая победа и смена режима в Киеве», — высказался он.

Галлоуэй добавил, что действующие киевские власти сделают невозможным любые значимые мирные переговоры с Россией.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что Польша планирует начать операцию против Белоруссии на фоне неминуемого поражения Украины. По его словам, таким образом Варшава планирует втянуть НАТО в конфликт. «Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает. Все как раз наоборот: Россия сокрушает Украину. А Польша в порыве отчаяния пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения НАТО», — резюмировал он.