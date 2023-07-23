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02:01, 23 июля 2023Мир

В США предрек нападение Польши на Белоруссию

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Польша планирует начать операцию против Белоруссии

Фото: Nemesia Production / Unsplash

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Польша планирует начать операцию против Белоруссии на фоне неминуемого поражения Украины.

По его словам, таким образом Варшава планирует втянуть НАТО в конфликт. «Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает. Все как раз наоборот: Россия сокрушает Украину. А Польша в порыве отчаяния пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения НАТО», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивная политика Польши вызывает обеспокоенность Москвы и Минска. «Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, это повод для повышенного внимания», — сказал представитель Кремля, добавив, что переброска польских войск к восточной границе вызывает обеспокоенность.

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    Марина Совина
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