Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 20 июля 2023Мир

Песков заявил об обеспокоенности России и Белоруссии агрессивностью Польши

Представитель Кремля Песков: агрессивность Польши вызывает обеспокоенность РФ и Белоруссии

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Агрессивная политика Польши вызывает обеспокоенность Москвы и Минска, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, — это повод для повышенного внимания», — сказал представитель Кремля, добавив, что переброска польских войск к восточной границе «вызывает обеспокоенность».

Ранее Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта. Как уточнили в министерстве, поступает много вопросов о дальнейшей совместной системе подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия и ее чеченские полки получат тяжелую военную технику. Зачем им нужны танки, самолеты и артиллерия?

    Райан Гослинг решил подарить гитару Чимину из BTS за образ Кена

    Россиянин устроил взрыв газа в жилом доме для убийства жены и детей

    Песков заявил об обеспокоенности России и Белоруссии агрессивностью Польши

    Певица Стоцкая улетела из России

    Блогер Wylsacom прокомментировал сообщения о налоговой проверке

    Топ-менеджер «Ростелекома» разбился на мотоцикле и погиб на Рублевке в Москве

    В МИД назвали немецкий военный завод на Украине целью для Российской армии

    Стало известно о планах «Интер Майами» назначить Месси капитаном команды

    Врачи спасли случайно проглотившего ключи от машины мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости