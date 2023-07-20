Песков заявил об обеспокоенности России и Белоруссии агрессивностью Польши

Представитель Кремля Песков: агрессивность Польши вызывает обеспокоенность РФ и Белоруссии

Агрессивная политика Польши вызывает обеспокоенность Москвы и Минска, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, — это повод для повышенного внимания», — сказал представитель Кремля, добавив, что переброска польских войск к восточной границе «вызывает обеспокоенность».

Ранее Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта. Как уточнили в министерстве, поступает много вопросов о дальнейшей совместной системе подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК.