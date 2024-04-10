Россиянам назвали самые бюджетные направления для заграничных путешествий летом

Эксперт Барзыкин назвал Белоруссию и Казахстан самыми дешевыми для туристов

Самыми бюджетными заграничными направлениями для российских туристов летом 2024 года станут те, которые не предполагают перелета на самолете, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В частности, он назвал Белоруссию, Казахстан, Абхазию.

«Если говорить о ближнем зарубежье, то это Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Армения, отчасти Грузия. Если брать уже чуть более отдаленное зарубежье, то это Египет, Турция. Шри-Ланку, конечно, не назовешь бюджетной, но там есть средний ценовой сегмент», — сказал Барзыкин.

Он также напомнил, что более широко для туристов откроется Китай. Дешевле станут путешествия в Арабские Эмираты из-за жаркой погоды.

«Европейские направления — нет. Туда нужно лететь транзитом, через другие страны, это в три раза дороже, чем раньше, не говоря уже о визах, картах, платежных документах. Но основной фактор роста цен — это, конечно, валютный курс. Ну и авиаперевозки. Дешевле всего там, где есть наземное сообщение. Либо массовая перевозка, как в случае Турции и Египта», — уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что китайские туристы массово устремились в Россию ради уникальных природных явлений. В списке наиболее популярных у граждан КНР направлений — Байкал, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.