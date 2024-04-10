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15:40, 10 апреля 2024Экономика

Бывший шинный завод Continental в Калуге провел ребрендинг

«Кордиант»: бывший завод Continental начал выпускать шины под брендом Gislaved

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Бывшее предприятие немецкой Continental в Калуге провело ребрендинг. Завод начал выпускать шины под торговой маркой Gislaved, сообщил «Коммерсанту» Вадим Володин, гендиректор «Кордиант», которая выкупила активы ушедшей с рынка фирмы.

Continental AG продала бизнес в России холдингу S8 Capital, владельцу бренда Cordiant. В сделку вошли завод по производству шин в Калужской области (производительностью до 4 миллионов шин в год) и компания-дистрибьютор продукции. Позже завод вошел в шинный кластер, объединяющий предприятия в Ярославле, Омске, Калужской области (ранее Continental AG) и в Ульяновске (ранее Bridgestone).

Бренд Gislaved основан в Швеции в 1893 году, шины для автомобилей начал выпускать в 1905 году. В конце ХХ века его Continental AG. Теперь этот бренд будет выпускаться в России как премиальные шины, отметил Володин. По его словам, в 2024 году на обновленном заводе произведут 2,1 миллиона шин для автомобилей (плюс 12 процентов в годовом выражении).

«В продуктовую линейку зимних шин входят Soft Frost 200, Nord Frost 200, Nord Frost Van. В этот летний сезон мы выпускаем Gislaved PremiumControl, UltraControl, TerraControl, TerraControl ATR. Также мы будем выпускать еще бренд Torero — с точки зрения продуктового портфеля он придет на замену ассортиментной линейки ушедшего с рынка бренда Matador», — рассказал представитель компании.

В декабре 2023 года японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске группе S8 Capital. Российская компания получила завод и дистрибьютора на территории страны. По оценке аналитиков, стоимость сделки могла составить 7,5–9,8 миллиарда рублей.

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      Вячеслав Агапов
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