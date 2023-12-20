Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:59, 20 декабря 2023Экономика

Крупнейший производитель шин продал завод в России

«Ъ»: производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске группе S8 Capital

Фото: s04 / Zumapress.com / Globallookpress.com

Японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске группе S8 Capital. Российская компания получила завод и дистрибьютора на территории страны, сообщает «Коммерсантъ».

Точную сумму сделки не раскрывают. По оценке аналитика Advance Capital Павла Терентьева, стоимость российских активов Bridgestone могла составить 7,5–9,8 миллиарда рублей. Такую цифру эксперт назвал на основе рыночных показателей крупнейшего производителя шин в России и прошедших сделок по уходу других брендов из страны.

Завод Bridgestone в Ульяновске мощностью 2,4 миллиона шин в год запустили в 2016 году. Японский производитель инвестировал в производство около 12,5 миллиарда рублей. Компания приостановила производство и поставки в Россию, а также заморозила инвестиции в марте 2022 года. В октябре Bridgestone объявила о намерении продать российский бизнес.

«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса», — сообщали ранее представители фирмы.

В мае S8 Capital выкупила шинный завод немецкой Continental в Калуге и предприятия российского холдинга Cordiant в Ярославле и Омске. На их покупку группа потратила как минимум 7 и 16,5 миллиарда рублей соответственно. С учетом мощностей Bridgestone 8 Capital может стать вторым российским производителем шин после «Татнефти», купившей в марте 2023-го завод финской Nokian Tyres под Санкт-Петербургом. Для этого холдингу придется решить вопросы импортозамещения, ремонта оборудования, выстраивания логистики и поиска рынков для сбыта, отметил партнер консалтинговой компании НЭО Владимир Фомченко.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать замороженные активы России

      Деды Морозы спустятся с крыш и поздравят пациентов детских больниц Москвы

      Захарова высказалась о «забывшем» русский язык Зеленском

      Аэропорт Волгограда экстренно закрывали для полетов. Что об этом известно?

      Названы худшие игры 2023 года

      В российском регионе нашли изнасилованную девушку с выколотыми глазами

      Раскрыты подробности состояния режиссера Митты

      Крупнейший производитель шин продал завод в России

      В России вынесли приговор украинцу за участие в «Айдаре»

      В Госдуме ответили на слова Зеленского о переговорах с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости