Continental продал завод в Калужской области

Холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов Continental AG

Немецкая компания Continental AG завершила сделку по продаже российских активов компании. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы их нового владельца, российского холдинга S8 Capital, пишет ТАСС.

S8 Capital уточняет, что в сделку вошли завод по производству шин в Калужской области (мощностью до 4 миллионов шин в год) и компания-дистрибьютор продукции. Холдинг отметил, что выпуск шин на предприятии продолжится и 1,1 тысячи сотрудников завода сохранят рабочие места. Управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт заявил, что в ближайшее время начнется процедура ребрендинга активов.

Гендиректор «Континентал тайрс рус» Владимир Барвинок сообщил, что предприятия в полном объеме продолжат выполнять свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами. «В ближайших планах компании — расширение ассортимента продукции и наращивание производства», — добавил он.

О своем желании покинуть российский рынок компания Continental сообщила в марте 2023 года. Позже появилась информация, что новым владельцем предприятия может стать S8 Capital. Правительственная комиссия России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрили сделку в апреле, и для завершения продажи российских активов Continental ожидала разрешения от Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США.

