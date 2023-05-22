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14:25, 22 мая 2023Экономика

Continental продал завод в Калужской области

Холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов Continental AG

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Немецкая компания Continental AG завершила сделку по продаже российских активов компании. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы их нового владельца, российского холдинга S8 Capital, пишет ТАСС.

S8 Capital уточняет, что в сделку вошли завод по производству шин в Калужской области (мощностью до 4 миллионов шин в год) и компания-дистрибьютор продукции. Холдинг отметил, что выпуск шин на предприятии продолжится и 1,1 тысячи сотрудников завода сохранят рабочие места. Управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт заявил, что в ближайшее время начнется процедура ребрендинга активов.

Гендиректор «Континентал тайрс рус» Владимир Барвинок сообщил, что предприятия в полном объеме продолжат выполнять свои обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами. «В ближайших планах компании — расширение ассортимента продукции и наращивание производства», — добавил он.

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О своем желании покинуть российский рынок компания Continental сообщила в марте 2023 года. Позже появилась информация, что новым владельцем предприятия может стать S8 Capital. Правительственная комиссия России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрили сделку в апреле, и для завершения продажи российских активов Continental ожидала разрешения от Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США.

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Влада Горячева
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