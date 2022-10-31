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11:34, 31 октября 2022Экономика

Крупнейший производитель шин начал продажу бизнеса в России

Производитель шин из Японии Bridgestone планирует покинуть РФ в течение нескольких месяцев

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Японская компания Bridgestone — крупнейший в мире производитель шин — решила продать российские активы. Об этом организация сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в России, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса», — говорится в заявлении компании. Процесс поиска покупателя и закрытия сделки займет несколько месяцев.

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Bridgestone присутствует на российском рынке с 1998 года. Компания начала производство в России в 2017 году. Каждый год в стране производилось до двух миллионов шин. На заводе в Ульяновске и в головном офисе в Москве более тысячи рабочих мест. Доля российского бизнеса в структуре глобальной выручки компании составляет менее 2 процентов.

Производитель заявил о намерении приостановить производство в России и экспорт продукции в страну 14 марта. Приостановку работы объяснили проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, а также волатильностью национальной и иностранной валют.

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Мария Грушко
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