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15:56, 10 апреля 2024Силовые структуры

В Подмосковье от силовиков скрылся причастный к теракту в «Крокусе»

В Чехове силовики ищут подозреваемого в причастности к теракту в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В подмосковном Чехове ведется поиск подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Baza.

Мужчина скрылся в лесу рядом с поселком Мещерским. Разыскиваемый — 47-летний Николай С. Ему удалось сбежать от сотрудников ФСБ. Для его поимки введен план «Сирена».

В 14:45 по московскому времени во все подразделения Росгвардии и МВД в Чеховском районе поступил сигнал об общем сборе. Силовики предупреждены о том, что разыскиваемый может быть вооружен.

План «Сирена» предполагает, что личный состав правоохранительных органов поднимается по тревоге для розыска особо опасных преступников.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» на данный момент арестованы 11 фигурантов.

Ранее 10 апреля сообщалось, что в торговом центре (ТЦ) «Крокус Сити Молл» обнаружили записку с угрозой теракта, адресованную Дональду Трампу. Послание нашли сотрудники одного из ресторанов торгового центра на рояле. В ней было написано, что в ТЦ «Красногорск Плаза» арендодатели халатно относятся к обязанностям и нарушают технику безопасности, что может привести к теракту. Правоохранители вычислили возможного автора записки — 46-летнего жителя Красногорска. Сейчас с ним работают силовики.

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      Любовь Ширижик
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