В «Крокус Сити Молле» нашли записку с угрозой теракта

В «Крокус Сити Молле» обнаружили записку с угрозой теракта, адресованную Трампу

В торговом центре (ТЦ) «Крокус Сити Молл» обнаружили записку с угрозой теракта, адресованную Дональду Трампу. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, записку нашли сотрудники одного из ресторанов торгового центра на рояле. В ней было написано, что в ТЦ «Красногорск Плаза» арендодатели халатно относятся к обязанностям и нарушают технику безопасности, что может привести к террористическому акту.

Правоохранители вычислили возможного автора записки — 46-летнего жителя Красногорска. Сейчас они проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что мошенники создали подставной сбор для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» от имени Елены Блиновской.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным, количество жертв достигло 143 человек.