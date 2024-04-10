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13:39, 10 апреля 2024Россия

Десятки затопленных домов возле Оренбурга сняли с высоты птичьего полета

Mash опубликовал видео с последствием затопления домов возле Оренбурга

Десятки затопленных домов в поселках под Оренбургом сняли на видео с высоты птичьего полета. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно затопленную площадь населенного пункта. В некоторых домовладениях осталась сухая земля, но большинство ушли под воду полностью. В один момент камера показывает конструкцию из металла и бетона, проплывающую мимо моста.

По данным Mash, уровень воды в реке Урал в окрестностях Оренбурга достиг 996 сантиметров, что уже выше, чем было в Орске.

Всего весеннее половодье затронуло 39 регионов России. На данный момент сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.

9 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал местных жителей эвакуироваться до прихода паводков. Он обратился к жителям ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, а также СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города и попросил их не дожидаться приходов воды.

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      Никита Абрамов
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