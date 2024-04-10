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15:02, 10 апреля 2024Силовые структуры

Феминистке Маршенкуловой заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма

СК заочно предъявил обвинение феминистке Маршенкуловой за оправдание терроризма
Залина Маршенкулова

Залина Маршенкулова. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве заочно предъявило обвинение феминистке Залине Маршенкуловой за оправдание теракта в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Маршенкулова проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ. («Публичное оправдание терроризма») Следствие намерено просить суд об аресте женщины.

По версии следствия, причиной возбуждения уголовного дела в отношении феминистки стал пост в ее Telegram-канале после теракта. Эксперты Московского исследовательского центра увидели в нем признаки оправдания терроризма. О том, что в отношении Маршенкуловой завели дело, стало известно утром 10 апреля.

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