Генсек НАТО назвал законными удары Украины по военным объектам в России

Генсек НАТО Столтенберг: удары ВСУ по военным объектам в России законны

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным объектам на территории России за пределами проведения Москвой специальной военной операции законны. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует ТАСС.

«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», — сказал глава альянса.

9 апреля ВСУ атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Два украинских дрона врезались в фасад здания центра.