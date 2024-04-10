HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов»
Стриминговый сервис HBO прекратил работу над продолжением сериала «Игра престолов». Об этом сообщает портал Screen rant со ссылкой на актера Кита Харингтона.
Харингтон, сыгравший Джона Сноу в оригинальном сериале, должен был исполнить главную роль в новом проекте. «В настоящее время это не обсуждается, потому что мы все не смогли найти подходящую историю, которая бы нас достаточно увлекла. Так что мы решили пока повременить с этим», — пояснил он. Актер не исключил, что в будущем шоураннеры вернутся к обсуждению проекта.
«Игра престолов» транслировалась на HBO с 2011 по 2019 годы. Сериал основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.
Ранее стало известно о выходе второго сезона приквела «Игры престолов», cериала «Дом дракона» в июне 2024 года.