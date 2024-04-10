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15:10, 10 апреля 2024Культура

HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов»

HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов» с актером Харингтоном
Кит Харингтон

Кит Харингтон. Кадр: телесериал «Игра престолов»

Стриминговый сервис HBO прекратил работу над продолжением сериала «Игра престолов». Об этом сообщает портал Screen rant со ссылкой на актера Кита Харингтона.

Харингтон, сыгравший Джона Сноу в оригинальном сериале, должен был исполнить главную роль в новом проекте. «В настоящее время это не обсуждается, потому что мы все не смогли найти подходящую историю, которая бы нас достаточно увлекла. Так что мы решили пока повременить с этим», — пояснил он. Актер не исключил, что в будущем шоураннеры вернутся к обсуждению проекта.

«Игра престолов» транслировалась на HBO с 2011 по 2019 годы. Сериал основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

Ранее стало известно о выходе второго сезона приквела «Игры престолов», cериала «Дом дракона» в июне 2024 года.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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