HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов» с актером Харингтоном

Стриминговый сервис HBO прекратил работу над продолжением сериала «Игра престолов». Об этом сообщает портал Screen rant со ссылкой на актера Кита Харингтона.

Харингтон, сыгравший Джона Сноу в оригинальном сериале, должен был исполнить главную роль в новом проекте. «В настоящее время это не обсуждается, потому что мы все не смогли найти подходящую историю, которая бы нас достаточно увлекла. Так что мы решили пока повременить с этим», — пояснил он. Актер не исключил, что в будущем шоураннеры вернутся к обсуждению проекта.

«Игра престолов» транслировалась на HBO с 2011 по 2019 годы. Сериал основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Проект стал самым крупнобюджетным на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

Ранее стало известно о выходе второго сезона приквела «Игры престолов», cериала «Дом дракона» в июне 2024 года.