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15:24, 10 апреля 2024Силовые структуры

Депутат Госдумы рассказал о поимке чиновника с шестью миллионами рублей

Хинштейн: силовики взяли с поличным главу департамента строительства Самары
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов взяли с поличным главу департамента строительства Самары Василия Чернова. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Чиновник был задержан при получении взятки в шесть миллионов рублей. За деньги он обещал помочь с искусственным завышением стоимости автомойки в Промышленном районе города, которую собирались выкупить самарские власти для последующего развития территории.

Депутат напомнил, что предшественник Чернова Сергей Шанов также попался на коррупции. Его осудили за злоупотребление должностными полномочиями и растрату.

5 апреля сообщалось, что следователь возбудил уголовное дело против бывшей сотрудницы департамента информационной политики администрации Томской области и директора компании, подозреваемых в особо крупном мошенничестве. Сотрудники ФСБ уличили экс-чиновницу в хищениях. В департаменте проведены обыски.

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      Любовь Ширижик
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