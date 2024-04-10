Известная модель снялась обнаженной в честь своего 59-летия

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова показала фанатам откровенное фото в честь своего 59-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица снялась, сидя в постели без одежды. При этом она прикрыла часть груди руками и обернула белую ткань вокруг бедра. Также знаменитость отказалась от макияжа и распустила седые волосы.

В свою очередь, автор поста обратилась к пользователям сети, которые критикуют ее из-за возраста и наготы. «Будьте уверены, мне потребовалось 59 лет, чтобы почувствовать себя уверенной и свободной от стыда, чего и вам желаю», — заявила модель.

Ранее в апреле 57-летняя немецкая блогерша Керстин Тристан с татуировками по всему телу также снялась обнаженной.