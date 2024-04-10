Мать рассказала о найденных в Петербурге троих детях-маугли

Мать найденных в Петербурге троих детей-маугли заявила, что хочет вернуть детей

Мать троих детей-маугли, которых нашли в подвале жилого дома в Санкт-Петербурге, рассказала о них. Ее слова приводят «Известия».

По словам женщины, дети жили с отцом, хотя он не вписан в их свидетельства о рождении. Сначала мальчики ходили в частный детсад, рассказала она, подчеркнув, что с очереди в государсвтенное дошкольное учреждение детей сняли, потому что у них не было постоянной прописки в Петербурге.

«Мне позвонили, сказали, что полиция забирает детей. Я сразу же села на поезд и приехала», — сказала мать. Она добавила, что хочет вернуть детей — для этого россиянка уже связалась с представителями органов опеки, которые дали ей необходимые рекомендации.

Мать мальчиков призналась, что узнала об условиях их жизни только сейчас. Когда отец детей забирал их из Самары, в подвале он не жил, добавила она.

Об обнаружении трех мальчиков в возрасте двух, четырех и шести лет в петербургском подвале стало известно утром в среду, 10 апреля. С детьми жил 36-летний мужчина, у которого не было на детей никаких документов. Он рассказал, что мальчики раньше проживали с его женой, но она уехала в другой город с новым партнером, а детей оставила ему. Детей госпитализировали с симптомами ОРВИ.