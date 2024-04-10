Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:40, 10 апреля 2024Бывший СССР

Медведчук назвал Зеленского приговором украинскому народу

Медведчук: Зеленский предал интересы украинского народа, выбрав славу на Западе
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в колонке для медиаплатформы «Смотрим.ру» назвал президента страны Владимира Зеленского приговором украинскому народу и украинской государственности.

По его словам, Зеленский предал интересы украинского народа, выбрав собственную славу на Западе. «Зеленский оказался безгранично циничным. Он не в состоянии признавать свои ошибки, не в состоянии слушать народ, жить его проблемами и интересами», — подчеркнул Медведчук.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Окна посыпались и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      Медведчук назвал Зеленского приговором украинскому народу

      Захарова назвала безрассудной реакцию Запада на удары по ЗАЭС

      Пашинян снова упрекнул ОДКБ

      Байден захотел самостоятельно закрыть американскую границу

      Против издательства возбудили дело из-за цен на школьные учебники

      105-летний мужчина назвал один вредный продукт секретом долголетия

      Глава МИД Израиля пригрозил верховному лидеру Ирана на понятном ему языке

      Американские дроны оказались бессильными против российской РЭБ

      Звезда «Сумерек» рассказал о трудностях отношений с девушкой возраста его дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше