Медведчук: Зеленский предал интересы украинского народа, выбрав славу на Западе

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в колонке для медиаплатформы «Смотрим.ру» назвал президента страны Владимира Зеленского приговором украинскому народу и украинской государственности.

По его словам, Зеленский предал интересы украинского народа, выбрав собственную славу на Западе. «Зеленский оказался безгранично циничным. Он не в состоянии признавать свои ошибки, не в состоянии слушать народ, жить его проблемами и интересами», — подчеркнул Медведчук.