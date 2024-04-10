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18:50, 10 апреля 2024Россия

Москвич склонил девушку к интимной пластике в его клинике и бросил ее с увечьем

В Москве владелец сети клиник склонил девушку к интимной пластике и бросил ее

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Владелец сети московских клиник Эльбрус Гусейнов склонил девушку к интимной пластике в одном из своих филиалов и бросил ее с увечьем. Об истории горожанки стало известно Telegram-каналу «Голос страны».

Москвичка пояснила, что решилась на коррекцию половых губ, лабиопластику, после неоднократных требований со стороны партнера. Появившись в клинике на первых ознакомительных процедурах, девушка засомневалась, однако возлюбленный убедил ее, что вмешательство не нанесет ей вреда.

Предполагалось, что операция продлится 45 минут, вместо этого жительница столицы провела на столе у хирурга три часа. Из медучреждения девушку забрала сестра.

«Ночью появились адские боли, позвонила на следующий день в клинику, там сказали пропить таблеток. Это не помогло, врачи этой клиники начали колоть мне антибиотики, от которых мне стало только хуже», — поделилась воспоминаниями пациентка.

Неприятные ощущения сопровождали девушку несколько месяцев, интимная зона не заживала. Москвичка обратилась за помощью в другую больницу, где у нее выявили полное удаление малых половых губ. Мужчина, который уговорил девушку на операцию, почти сразу же разорвал отношения и ушел к другой. Как утверждает пострадавшая, помогать ей он отказался и даже высказывал в ее адрес угрозы.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени обнаружила на спине обугленную дыру размером с кулак, оставшуюся после обращения к гинекологу и проведения несложной операции в западно-сибирском медицинском центре.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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