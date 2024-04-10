Муфтий жестко высказался об исполнителях теракта в «Крокус Сити Холле»

В Сибири муфтий назвал ублюдками террористов в «Крокус Сити Холле»

Муфтий Духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов жестко высказался об исполнителях теракта в «Крокус Сити Холле». Фрагмент его выступления в центральной соборной мечети Омска приводит NGS55.ru.

Поступок террористов не имеет ничего общего с исламом, в то же время он бросает тень на представителей мусульманской общественности, заявил Шакирзянов.

Российские мусульмане должны дать оценку «двум, трем ублюдкам, так скажем, шайтанам, которые поддались на какие-то деньги», и сделать выводы из случившегося, подчеркнул он.

Ранее Следственный комитет России сообщил об установлении связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами. В телефонах террористов нашли фотографии с флагом и гербом Украины, а также снимки солдат Вооруженных сил Украины на фоне разрушенных домов.