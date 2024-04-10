На основателя Uma2rman подали в суд и потребовали 14 тысяч рублей

На основателя Uma2rman подали в суд из-за долга от несуществующего кафе

На российского музыканта и основателя группы Uma2rman Владимира Кристовского подали в суд из-за долга от несуществующего кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в 2022 году артист учредил ООО «Ума» и собирался открыть кафе: для этого он заключил договоры с различными компаниям обслуживания, а также с организацией «Бизнес связь», которая предоставляла корпоративную коммуникацию юридическим лицам и предпринимателям.

Спустя время Кристовский принял решение отказаться от открытия кафе, однако не стал закрывать ООО и расторгать существующие договоры. Через два года «Бизнес связь» потребовала от музыканта 14 190 рублей за предоставление услуг. Артист отказался платить, после чего организация подала на него в суд.

Ранее стало известно, что дочь российского эстрадного певца Дмитрия Маликова исполнительница и дизайнер Стефания Маликова отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики.