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14:24, 10 апреля 2024Культура

На основателя Uma2rman подали в суд и потребовали 14 тысяч рублей

На основателя Uma2rman подали в суд из-за долга от несуществующего кафе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На российского музыканта и основателя группы Uma2rman Владимира Кристовского подали в суд из-за долга от несуществующего кафе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в 2022 году артист учредил ООО «Ума» и собирался открыть кафе: для этого он заключил договоры с различными компаниям обслуживания, а также с организацией «Бизнес связь», которая предоставляла корпоративную коммуникацию юридическим лицам и предпринимателям.

Спустя время Кристовский принял решение отказаться от открытия кафе, однако не стал закрывать ООО и расторгать существующие договоры. Через два года «Бизнес связь» потребовала от музыканта 14 190 рублей за предоставление услуг. Артист отказался платить, после чего организация подала на него в суд.

Ранее стало известно, что дочь российского эстрадного певца Дмитрия Маликова исполнительница и дизайнер Стефания Маликова отсудила 100 тысяч рублей у калужской швейной фабрики.

ЖЗЛ
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