Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 10 апреля 2024Бывший СССР

На Украине захотели призвать женщин в армию по примеру Израиля

В ВСУ предложили призвать женщин на службу в армию по примеру Израиля

Фото: Andrew Marienko / AP

Украинских женщин следует призывать на службу в армию по примеру Израиля. С таким предложением выступила советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева, передает Times.

Григорьева отметила, что, согласно украинской конституции, защищать родину должен каждый украинец, поэтому правильно будет призвать на службу и женщин. «Как в Израиле, мы должны... (тренировать) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне», — заявила она.

По ее словам, Украине следует готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. Это является необходимым решением в связи с нехваткой новобранцев, добавила советник.

На данный момент в ВСУ служат 65 тысяч женщин, этот показатель вырос на 40 процентов с 2021 года.

Ранее на Украине приняли в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных. Призывать на службу хотят только тех, кто не совершал тяжких преступлений.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      У побережья Крыма рухнул российский военный вертолет. Что известно о случившемся в Черном море?

      Порошенко выступил против мобилизации без решений по демобилизации

      Швейцария рассмотрит долгосрочную программу помощи Украине

      Суд принудительно ликвидировал Киви Банк

      Тайвань проведет военные учения по отражению атаки Китая

      HBO прекратил работу над продолжением «Игры престолов»

      Звезда «Папиных дочек» станет матерью во второй раз

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      На Украине захотели призвать женщин в армию по примеру Израиля

      В Госдуме рассказали о единственном мотиве сотрудничества США с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше