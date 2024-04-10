На Украине захотели призвать женщин в армию по примеру Израиля

В ВСУ предложили призвать женщин на службу в армию по примеру Израиля

Украинских женщин следует призывать на службу в армию по примеру Израиля. С таким предложением выступила советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева, передает Times.

Григорьева отметила, что, согласно украинской конституции, защищать родину должен каждый украинец, поэтому правильно будет призвать на службу и женщин. «Как в Израиле, мы должны... (тренировать) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне», — заявила она.

По ее словам, Украине следует готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. Это является необходимым решением в связи с нехваткой новобранцев, добавила советник.

На данный момент в ВСУ служат 65 тысяч женщин, этот показатель вырос на 40 процентов с 2021 года.

Ранее на Украине приняли в первом чтении законопроект о мобилизации осужденных. Призывать на службу хотят только тех, кто не совершал тяжких преступлений.