Названа возможная причина прорыва дамбы в Орске

Эксперт РАН Болгов назвал строительный брак причиной прорыва дамбы в Орске

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов предположил, что стало причиной прорыва дамбы в Орске. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Болгов назвал возможную причину прорыва дамбы в Орске и отнес к ней брак. Он также прокомментировал версию о повреждении плотины из-за грызунов. По его мнению, это предположение является «экзотическим».

«В Орске сочетание большого уровня воды в Урале и, скорее всего, строительного брака. А списать можно на кого угодно, можно и на грызунов, их не посадишь», — отметил эксперт.

Весеннее половодье затронуло 39 регионов России. На данный момент сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, что привело к подтоплению тысяч домов и участков. Кроме того, в Челябинской, Курганской и Тюменской областях действует режим ЧС.