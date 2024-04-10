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07:04, 10 апреля 2024Россия

Названа возможная причина прорыва дамбы в Орске

Эксперт РАН Болгов назвал строительный брак причиной прорыва дамбы в Орске

Фото: РИА Новости

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов предположил, что стало причиной прорыва дамбы в Орске. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Болгов назвал возможную причину прорыва дамбы в Орске и отнес к ней брак. Он также прокомментировал версию о повреждении плотины из-за грызунов. По его мнению, это предположение является «экзотическим».

«В Орске сочетание большого уровня воды в Урале и, скорее всего, строительного брака. А списать можно на кого угодно, можно и на грызунов, их не посадишь», — отметил эксперт.

Весеннее половодье затронуло 39 регионов России. На данный момент сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, что привело к подтоплению тысяч домов и участков. Кроме того, в Челябинской, Курганской и Тюменской областях действует режим ЧС.

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      Марина Совина
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