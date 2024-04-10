Названы доступные россиянам страны с прямыми рейсами

Глава Fun&Sun Рубцов: прямых рейсов из РФ за границу в 2024 году стало больше

Прямых рейсов из России за границу в 2024 году стало больше, чем было годом ранее. Об этом заявил генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, его слова приводит «Комсомольская правда».

Глава туроператора отметил, что объем рынка международных авиаперевозок в 2024 году увеличится на 20 процентов. Он объяснил такую тенденцию выкупом российскими авиакомпаниями самолетов из зарубежного лизинга и возобновлением авиасообщения некоторыми зарубежными перевозчиками. Так, например, сейчас из России можно улететь в Марокко, Катар, Бахрейн, Сербию и Мьянму, говорится в источнике.

В числе доступных россиянам стран с прямыми рейсами также названы Азербайджан, Алжир, Афганистан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Киргизия, Куба, Кувейт, Лаос, Маврикий, Мальдивы, Монголия, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркмения, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка и Эфиопия.

В начале апреля стало известно, что в России в первом квартале 2024 года объем бронирований туров за рубеж вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Отечественные путешественники стали чаще выбирать для поездок такие страны, как Шри-Ланка, Таиланд, Куба, Индонезия, Маврикий и Вьетнам.