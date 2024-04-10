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07:31, 11 апреля 2024Путешествия

Названы самые бюджетные туристические направления в России на майские праздники

Исследование МТС Travel: самым бюджетным на майские праздники стал Краснодар

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Среди наиболее популярных туристических городов на майские праздники самым бюджетным оказались Краснодар, Самара и Владикавказ, об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com.

«Спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20 процентов год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва и Казань. Суммарно на эти три города приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники», — говорится в исследовании.

Средний чек на проживание по России в период майских праздников, по данным аналитиков, вырос на 10 процентов год к году и составил 5 400 рублей в сутки. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар — средняя стоимость за ночь там составила 3 600 рублей. За ним идут Самара и Владикавказ, где путешественники платили 4000 и 4200 рублей в сутки соответственно.

«Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд», — добавили исследователи.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что самыми бюджетными заграничными направлениями для российских туристов летом 2024 года станут те, которые не предполагают перелета на самолете.

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      Наталия Белова
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