Ивлеева избавилась от доли в баре в центре Москвы

Блогерша Анастасия Ивлеева избавилась от доли в баре Nudles в центре Москвы

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева избавилась от доли в новом баре Nudles в центре Москвы. Об этом стало известно Shot.

«Теперь полноценным владельцем заведения Nudles в Столешниковом переулке в центре Москвы будет новосибирский ресторатор и бизнесмен Александр Пичугин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заведение принадлежит ООО «Блеск». Доля Ивлеевой в баре составляла 20 процентов.

Об открытии нового бара, доля в котором принадлежала телеведущей, сообщалось в марте. Отмечалось, что в меню была фотография Ивлеевой и коктейли с названиями, намекающими на скандальную голую вечеринку, — «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль», «Коктейль с извинениями». Однако вскоре все упоминания телезвезды пропали из меню.

Ранее также стало известно, что Ивлеева решила судиться с поставщицей картофеля для ее чипсов под брендом Easy Peasy. В суд поступил иск о взыскании компенсации за некачественное, по мнению блогера, сырье.