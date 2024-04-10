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17:18, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Ивлеева избавилась от доли в баре в центре Москвы

Блогерша Анастасия Ивлеева избавилась от доли в баре Nudles в центре Москвы

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева избавилась от доли в новом баре Nudles в центре Москвы. Об этом стало известно Shot.

«Теперь полноценным владельцем заведения Nudles в Столешниковом переулке в центре Москвы будет новосибирский ресторатор и бизнесмен Александр Пичугин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заведение принадлежит ООО «Блеск». Доля Ивлеевой в баре составляла 20 процентов.

Об открытии нового бара, доля в котором принадлежала телеведущей, сообщалось в марте. Отмечалось, что в меню была фотография Ивлеевой и коктейли с названиями, намекающими на скандальную голую вечеринку, — «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль», «Коктейль с извинениями». Однако вскоре все упоминания телезвезды пропали из меню.

Ранее также стало известно, что Ивлеева решила судиться с поставщицей картофеля для ее чипсов под брендом Easy Peasy. В суд поступил иск о взыскании компенсации за некачественное, по мнению блогера, сырье.

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