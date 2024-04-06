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16:45, 6 апреля 2024Интернет и СМИ

Ивлеева решила засудить поставщицу картошки для ее чипсов

Блогер Ивлеева подала в суд иск на поставщицу оренбургской картошки для чипсов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Блогер Анастасия Ивлеева решила судиться с поставщицей картофеля для ее чипсов под брендом Easy Peasy. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В суде находится иск о взыскании компенсации в 622 тысячи рублей за некачественное, по мнению блогера, сырья. Ответчица по делу — индивидуальный предприниматель из Оренбурга отказалась комментировать судебную тяжбу. Она поставляет также мясо, яйца, масло и фрукты.

3 апреля сообщалось, что компания Ивлеевой под названием «Коленки пчелы» заработала 2,8 миллиарда рублей за 2023 год. Чистая прибыль составила 93 миллиона рублей и выросла в 2,5 раза в сравнении с показателями 2022 года. При этом у компании есть задолженность по налогам в размере 2,8 миллиона рублей. В этой связи ее счета были заблокированы фискальной службой.

Компанией «Коленки пчелы», занимающейся производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, Ивлеева владеет не единолично. Блогерше принадлежало 45 процентов акций компании. Оставшейся долей владели бизнесмены Паулюс Виталиус и Алексей Клочков.

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      Любовь Ширижик
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