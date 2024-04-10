Обещавшего бить русских пассажира московского автобуса приговорили к колонии

Суд дал 5 лет уроженцу Дагестана, обещавшему бить русских в московском автобусе

Коптевский районный суд Москвы вынес приговор в отношении уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который обещал бить русских в столичном автобусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статьям 213 («Хулиганство») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 190 тысяч рублей.

Инцидент произошел 15 января 2022 года в Москве. Уроженец Дагестана устроил дебош в рейсовом автобусе, стуча по стеклу водителя и требуя остановиться. Когда другие пассажиры начали возмущаться, подсудимый принялся угрожать им. Вскоре видео с его участием появилось в сети, а сам фигурант был задержан под Калугой.

