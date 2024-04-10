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11:22, 10 апреля 2024Культура

Опубликован первый трейлер «Джокера-2» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Опубликован первый трейлер «Джокера-2» со встречей Куинн и Флэка в психлечебнице

Кадр: Warner Bros. Pictures / YouTube

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Ролик доступен на YouTube-канале кинокомпании.

Во второй части триллера о суперзлодее главный герой Артур Флэк встречает в психиатрической лечебнице «Архэм» свою возлюбленную Харли Куинн. В ролике показано знакомство героев и их совместное времяпровождение на улицах Готэма. В трейлере Флэк заявляет, что больше не одинок.

Выход картины в прокат запланирован на 4 октября. Режиссером сиквела стал Тодд Филлипс, работавший над предыдущей частью фильма о Джокере. Известно, что в картине будут присутствовать элементы мюзикла.

Первая часть «Джокера» вышла в 2019 году, собрав более миллиарда долларов по всему миру и получив 11 номинаций на премию «Оскар». Хоакин Феникс получил награду киноакадемии США за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.

Ранее стало известно, что Леди Гага запретила называть себя настоящим именем на съемках нового «Джокера».

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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