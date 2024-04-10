Орбан рассказал о новом гвозде в крышку гроба Евросоюза

Орбан: миграционный пакт станет еще одним гвоздем в крышку гроба ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал новый миграционный пакт Европейского союза (ЕС) и сообщил, что правительство страны не поддержит принятие документа. Он также рассказал в соцсети X, что Будапешт выступает против политики объединения в сфере миграции.

«Миграционный пакт — еще один гвоздь в крышку гроба Европейского союза. Единства больше нет, безопасных границ больше не существует. Венгрия никогда не поддастся массовому миграционному безумию!», — подчеркнул он.

Ранее Орбан заявил, что лучшим вариантом для Украины стало бы превращение в буферную зону между НАТО и Российской Федерацией, а также получение гарантий безопасности. Он утверждает, что Украине стоит отказаться от вступления в блок, так как Россия никогда не согласится на это. Политик добавил, что украинцы рискуют потерять свое государство, если не перестанут настаивать на членстве в альянсе.