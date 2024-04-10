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18:29, 10 апреля 2024Мир

Пентагон назвал удары по нефтяным объектам России суверенным решением Украины

Пентагон: удары по нефтегазовым предприятиям России — суверенное решение Киева

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинские удары по нефтегазовым предприятиям России являются суверенным решением Киева. Об этом заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, выразив при этом обеспокоенность в связи с подобными атаками, сообщает РИА Новости.

«У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... Еще раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность», — заявила Уолландер.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут негативным образом отразиться на мировой энергетике, назвав возможные последствия «эффектом домино».

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      Елизавета Мытарева
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