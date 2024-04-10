Пентагон назвал удары по нефтяным объектам России суверенным решением Украины

Пентагон: удары по нефтегазовым предприятиям России — суверенное решение Киева

Украинские удары по нефтегазовым предприятиям России являются суверенным решением Киева. Об этом заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер, выразив при этом обеспокоенность в связи с подобными атаками, сообщает РИА Новости.

«У нас есть обеспокоенность по поводу нанесения ударов по гражданским объектам... Еще раз, это суверенное решение Украины, но мы выражаем обеспокоенность», — заявила Уолландер.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам могут негативным образом отразиться на мировой энергетике, назвав возможные последствия «эффектом домино».