В Пентагоне обеспокоились последствиями ударов ВСУ по российским НПЗ
Пентагон: удары ВСУ по НПЗ в РФ могут негативно отразиться на мировой энергетикеСюжетРакетные удары по Украине:
Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут негативным образом отразиться на мировой энергетике, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его цитирует ТАСС.
«Атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям», — сказал глава Пентагона, выступая на слушаниях в Сенате США.
Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что США призывают Киев не бить по российским НПЗ, опасаясь последующего роста цен на нефть.