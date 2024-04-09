В Пентагоне обеспокоились последствиями ударов ВСУ по российским НПЗ

Пентагон: удары ВСУ по НПЗ в РФ могут негативно отразиться на мировой энергетике

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут негативным образом отразиться на мировой энергетике, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его цитирует ТАСС.

«Атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям», — сказал глава Пентагона, выступая на слушаниях в Сенате США.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что США призывают Киев не бить по российским НПЗ, опасаясь последующего роста цен на нефть.