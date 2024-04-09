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18:05, 9 апреля 2024Мир

В Пентагоне обеспокоились последствиями ударов ВСУ по российским НПЗ

Пентагон: удары ВСУ по НПЗ в РФ могут негативно отразиться на мировой энергетике
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут негативным образом отразиться на мировой энергетике, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его цитирует ТАСС.

«Атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям», — сказал глава Пентагона, выступая на слушаниях в Сенате США.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что США призывают Киев не бить по российским НПЗ, опасаясь последующего роста цен на нефть.

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      Виктория Кондратьева
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