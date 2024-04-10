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19:42, 10 апреля 2024Ценности

Пэрис Хилтон в пиджаке с обнажающими грудь вырезами появилась на публике

Пэрис Хилтон в обнажающем грудь пиджаке пришла на премию Fashion Trust US

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

43-летняя знаменитость пришла на премию в области модного дизайна Fashion Trust US Awards, организованную в Беверли-Хиллз, США. Для мероприятия звезда выбрала черный пиджак с многочисленными вырезами, который обнажал часть ее груди без бюстгальтера.

Также она отказалась от штанов, примерив прозрачные колготки со стрелками, и надела остроносые туфли на каблуках в тон жакету. Кроме того, Пэрис уложила волосы в гладкий пучок, оставив объемную прядь у лица, накрасила губы коричневой помадой и дополнила образ серьгами-пусетами и серебристым перстнем.

В январе Пэрис Хилтон пришла на вечеринку основателя Amazon Джеффа Безоса в старой одежде.

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      Карина Черных
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