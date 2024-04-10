Под Москвой охранница школы заставила 14-летнего подростка потрогать ее за грудь

Shot: в Лосино-Петровском охранница заставила школьника потрогать ее за грудь

В подмосковном Лосино-Петровском охранница школы №2 соблазнила 14-летнего подростка и заставила потрогать ее за грудь. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, мать юноши случайно заметила в его телефоне интимную переписку со взрослой женщиной. Шокированная родительница расспросила обо всем ребенка, и он признался в связи.

По словам школьника, в феврале этого года он познакомился с 43-летней охранницей. Они обменялись телефонами. Женщина стала общаться с юношей в соцсетях, последний просил ее отправлять откровенные снимки и видеоролики — она выполняла все безотказно.

В один из дней подросток и охранница встретились на квартире общего знакомого, там женщина взяла руку школьника и потрогала ей себя за грудь.

Сотрудницу задержали, она не стала отпираться и во всем созналась. Из школы ее уволили, за роман с несовершеннолетним ей грозит реальный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что в Дивеево Нижегородской области 13-летняя девочка обвинила в приставаниях приемного отца, который заставлял ее учиться.