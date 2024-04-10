Полпред в УФО заявил о казахстанском факторе в ситуации с паводками

Полпред в УФО Якушев: в ситуации с паводками надо учитывать казахстанский фактор

В ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях необходимо учитывать фактор Казахстана. Об этом заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в эфире РБК.

По его словам, сброс воды из казахстанских водохранилищ «должен быть более согласован» с российской стороной. В этом случае можно скорректировать уровень воды к реках Курганской и Тюменской областей, отметил он.

Якушев также обратил внимание на ситуацию с паводком в Курганской области, где, по его словам, высота построенной дамбы может оказаться недостаточной. «Все идет в напряженном графике, как это должно быть при подготовке к большой воде», — пояснил полпред.

Ранее в МЧС России отметили положительную динамику в ситуации с паводками в нескольких российских регионах. В пресс-службе министерства указали, что подтопленными остаются более 10,5 тысячи жилых домов и 19,4 тысячи приусадебных участков в 37 российских регионах.